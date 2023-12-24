Эксперты назвали средство, которое заставит известковый налет в туалете 'исчезнуть на глазах'

Известковый налет в туалете – это то, что люди, живущие в районах с жесткой водой, видят регулярно. Унитазы будут смотреться грязными все время.

Ни одно количество отбеливателя или чистки не удалит ужасный коричневый налет со дна или по бокам унитаза. Однако есть одно средство, быстро уничтожающее налет, сообщает Express.co.uk.

Известковый налет – это твердое минеральное отложение. Для борьбы с ним в обиходе хорошо подходит лимонная кислота.

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Откачайте большую часть воды из унитаза с помощью щетки, затем положите туда пару столовых ложек лимонной кислоты. Добавьте горячую воду, и она легко растворится.

Отбеливатель отбеливает, он не удаляет известковый налет. Лимонная кислота при взаимодействии с налетом быстро устраняет его.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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