Эксперты назвали температуру стирки, при которой полотенца будут оставаться мягкими

Со временем полотенца могут становиться жесткими и неприятными на ощупь. Однако есть способы предотвратить это, и все начинается с того, как вы их стираете.

Эксперт по уборке Нэнси Эмери из Drench поделилась своими лучшими советами, как сделать полотенца мягкими. Об этом сообщает Express.co.uk.

Первый совет – убедиться, что в барабане стиральной машины достаточно места. Переполнение стиральной машины действительно может повредить полотенца.

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Это ограничивает количество места для вещей, чтобы смыть всю грязь и моющее средство. Следует стирать до трех полотенец одновременно, но не больше.

Что касается температуры воды, горячая стирка может быть более эффективной для уничтожения бактерий, но лучше сохранить волокна полотенца. Стирайте полотенца при температуре от 30 до 40 градусов, чтобы сохранить их волокна.

Теплая вода лучше впитывает моющее средство, в свою очередь оставляя на полотенцах меньше химических веществ, что делает их жесткими.

Смягчитель ткани может сделать полотенца более жесткими. Смягчитель покрывает волокна полотенца и со временем может скапливаться. Добавление одной чашки уксуса к стирке может удалить остатки мыла на полотенцах.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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