Эксперты назвали топ-5 фруктов, вызывающих появление лишнего веса

Все мы привыкли полагать, что фрукты можно потреблять на диете. Но это не так. Из-за высокой калорийности некоторые фрукты разрешены только в очень ограниченном количестве.

Об этом пишет Радиотрек.

Кокос

Мякоть кокоса содержит большое количество жиров, которые могут быть опасны для талии и сердца.

манго

Сладкие манго также могут быть опасны для фигуры, поэтому важно контролировать количество потребления этого вкусного фрукта.

Бананы

Бананы тоже отличаются высоким содержанием калорий, и даже небольшое переедание может привести к чрезмерному увеличению в области живота и бедер.

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Хурма

Любители хурмы тоже должны быть осторожными. Этот фрукт содержит много сахара.

Виноград

Виноград является одним из самых коварных фруктов, особенно если он очень сладок. Чем слаще сорт, тем больше вы рискуете фигурой.

Следовательно, волнующиеся за фигуру или борющиеся с избыточным весом должны контролировать потребление этих фруктов и ограничивать их потребление до двух раз в неделю.

Напомним, мы уже писали, какие продукты лучше не есть на ночь.

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