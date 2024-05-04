Эксперты назвали три привычки, которые старят лицо даже молодой женщины

Современный ритм жизни и постоянное развитие технологий не всегда способствуют упрощению повседневной рутины женщин. Мы часто сталкиваемся с множеством средств, которые могут негативно влиять на состояние нашей кожи, вместо обещанного положительного результата.

Несмотря на это, многие женщины продолжают следовать последним трендам, используя косметические новинки в режиме "все и сразу". Эксперты по косметологии указали на три повседневные привычки, которые могут привести к тому, что кожа молодой женщины может потерять свою свежесть и станет похожей на "увядшее яблоко". Об этом пишет RadioTrek.

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Частое касание к лицу

Привычка частого прикосновения к лицу, такая как опора на ладонь или натирание лба во время размышлений, может быть вредной. Это не только приводит к потере эластичности кожи, но и способствует передаче на нее микробов.

Ежедневное нанесение тонального крема

Хотя желание иметь безупречный тон лица понятно, ежедневное нанесение тонального крема может нести немало вреда. Его состав, обычно наполненный силиконами и другими компонентами, не предназначен для постоянного использования и кожа под ним находится словно в целлофановом пакете. Для повседневного макияжа достаточно точечного применения корректора и легкой пудры, а в крайних случаях можно использовать BB- или CC-крем.

Сон лицом в подушку

Спать на животе может быть вредным не только для спины, но и для кожи лица, вызывая появление морщин и складок. Важно помнить, что коллаген, который вырабатывается ночью, требует достаточного количества кислорода для синтеза.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о пяти вредных привычках, которые разрушают кожу.

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