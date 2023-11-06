Эксперты назвали три салонных процедуры для волос, которые могут серьезно навредить

Современные салоны красоты предлагают широкий спектр процедур по улучшению и уходу за волосами. Специалисты обещают безопасность и впечатляющие результаты. Однако существуют некоторые процедуры, которые лучше не применять.

Об этом пишет Ukr.Media.

Пилинг кожи головы

Это, в первую очередь, медицинская процедура, и ее должен выполнять только квалифицированный специалист. Регулярное проведение пилинга может привести к раздражению кожи головы и вызвать аллергические реакции, сухость и перхоть. Однако специалисты отмечают, что периодическое глубокое очищение кожи головы может улучшить состояние волос и сделать их сильными и здоровыми.

Ботокс

Одной из наиболее обсуждаемых процедур в области ухода за волосами является ботокс для волос. Врачи сообщают, что во время этой процедуры используется ботулотоксин, положительно влияющий на структуру волос, придавая им гладкость, блеск и плотность. Однако это средство рекомендуется использовать только на окрашенных волосах. Его влияние на накрашенные волосы может быть губительным.

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Химическая завивка

Эта процедура, несмотря на свою привлекательность, негативно влияет на белковые связки в структуре волос, делая их слабыми. Волосы, которые были подвергнуты химической обработке, нуждаются в особом уходе. Кроме того, если вы устали от завитых локонов, их будет трудно повернуть назад – завивку можно исправить только путём среза. Поэтому принимать решение о химической завивке следует обдуманно и осторожно.

Напомним, мы уже писали, какой тип расчесок беспощадно портит волосы.

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