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Эксперты назвали вкусный ингредиент для рождественского ужина, который поможет сберечь сердце здоровым

Анастасия Крыщук

Эксперты назвали вкусный ингредиент для рождественского ужина, который поможет сберечь сердце здоровым

Рождественский ужин является одним из самых ожидаемых аспектов праздничного сезона. Однако чрезмерное потребление жирного и жареного может оказаться вредным для здоровья.

Однако клюквенный соус содержит мощные антиоксиданты и витамины. Об этом сообщает Express.co.uk.

Она может помочь облегчить любые симптомы артрита. Но следует выбрать соус с пониженным содержанием сахара, или приготовить собственную версию.

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Клюква также может помочь предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Научные исследования показали, что клюква содержит соединения, которые помогают предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

Некоторые исследования показывают, что антиоксиданты в клюкве могут оказывать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Они могут помочь снизить кровяное давление и улучшить уровень уровня холестерина.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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