Эксперты назвали вкусный ингредиент для рождественского ужина, который поможет сберечь сердце здоровым

Рождественский ужин является одним из самых ожидаемых аспектов праздничного сезона. Однако чрезмерное потребление жирного и жареного может оказаться вредным для здоровья.

Однако клюквенный соус содержит мощные антиоксиданты и витамины. Об этом сообщает Express.co.uk.

Она может помочь облегчить любые симптомы артрита. Но следует выбрать соус с пониженным содержанием сахара, или приготовить собственную версию.

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Клюква также может помочь предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Научные исследования показали, что клюква содержит соединения, которые помогают предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

Некоторые исследования показывают, что антиоксиданты в клюкве могут оказывать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Они могут помочь снизить кровяное давление и улучшить уровень уровня холестерина.

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