Эксперты объяснили, безопасно ли есть снег и что произойдет, если это сделать

Потреблять снег кажется странным явлением, однако при отсутствии воды он может заменить ее. И хотя в целом снег состоит из кристаллов льда и воды, безопасность его использования может зависеть от нескольких факторов.

Специалисты из Science Notes предоставили научное объяснение о том, чем снег на самом деле и что произойдет, если вы будете есть снег.

Отмечается, что в общем-то есть чистый снег безопасно. Однако даже в самом белом снегу могут быть некоторые загрязнители.

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Какой снег можно есть

Следует избегать снега, несущего высокий риск заражения. Снег поглощает химические вещества из окружающей среды, кроме того, в снегу обитает много организмов. Любой цвет, кроме первозданного белого, является красным флагом – он опасен.

На цвет снега могут влиять водоросли, загрязнения, пыль, пыльца или другие источники. И они могут вызвать у вас болезнь. Так же избегайте первого выпадающего снега, поскольку он собирает больше грязных частиц из воздуха.

Как безопасно собрать снег, если у вас нет доступа к воде

Туристы, охотники и альпинисты во всем мире регулярно используют снег в качестве основного источника воды без проблем. Вы можете собрать чистый снег даже если вы живете в городе.

Если снег падает, просто соберите его свежим с неба в большую чистую кастрюлю или миску. Затем растопите для получения воды или храните в морозилке. Если снег уже выпал, то можно снять верхний слой снега и набрать его изнутри, чтобы затем превратить в воду. Избегайте снега, контактирующего с растениями или почвой.

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Загрязнители в снегу

Снежинка – кристалл воды. Кристаллизация очищает воду, поэтому каждая снежинка очень чистая, за исключением самого центра, который может содержать пыль. Однако снег, падающий с облаков на землю, собирает частицы в воздухе. Когда снег лежит на земле, мусор оседает на нем, и в нем растут разные опасные организмы.

Природа загрязняющих веществ в снегу меняется в зависимости от места его падения. Снег вблизи города может иметь больше остатков автомобильных выбросов, в то время как снег в поле может иметь больше пыли. Снег у дороги содержит выбросы транспортных средств, а также возможно дорожную соль или другие средства обработки поверхности. Не все, что впитывает снег в себя, вредно для здоровья, но оно может содержать неприятные химикаты.

Питание снегом

Чистый снег – это жесткая вода, но если вы думаете есть его для увлажнения, подумайте еще раз. Вода обладает высокой удельной теплоемкостью, поэтому ваше тело тратит значительную энергию, чтобы переплавить ее из твердого состояния в жидкость. Для сжигания энергии нужна вода из запасов, которые уже находятся в вашем теле. Вы используете больше воды, чем получаете, поэтому употребление снега обезвоживает вас.

Конечно, вполне нормально использовать снег в качестве источника воды, если вы растопите его в жидкость, а затем пьете. В идеале его нужно прокипятить и отфильтровать, поскольку тающий снег не убивает живущие в нем микроорганизмы.

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