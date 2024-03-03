Эксперты объяснили, чего не хватает герани, у которой желтеют листья

Герань (пеларгония, или калачики) всегда была одним из любимых комнатных растений из-за своей красоты и неприхотливости. Однако иногда владельцы сталкиваются с проблемой пожелтения листьев, которая может быть вызвана разными факторами.

Эксперты из The Spruce объяснили, почему это случается и как можно спасти любимую герань.

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Причины желтения листьев:

Избыток влаги: Это может привести к гниению корней и желтению листьев.

Недостаток влаги: нехватка увлажнения может также привести к желтению листьев.

Неподходящая почва: может привести к недостаточному росту растения и желтению листьев.

Слишком кислая или щелочная среда.

Вредители и болезни.

Грибковые заболевания.

Природный процесс – старые листья герани желтые и опадают.

Что делать, если листья герани желтеют:

Для начала нужно определить причину. Проверьте полив, почву, освещение и осмотрите растение на наличие вредителей и болезней. Поливайте растение регулярно, избегая пересыхания или переувлажнения. Поставьте герань на хорошо освещенное место или воспользуйтесь фитолампой.

Если причина в почве, пересадите герань в питательную, нейтральную почву. Используйте инсектициды или фунгициды для борьбы с вредителями и болезнями.

Оборвите желтые листья, чтобы не повредить здоровые части растения.

Проводите осмотр растения для выявления проблем на ранней стадии. Также производите профилактические обработки от вредителей и болезней.

Обеспечьте герани оптимальные условия, включая правильный полив, освещение и грунт.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить здоровье и красоту вашей герани на долгие годы.

Раньше мы сообщали, как ухаживать за геранью, чтобы она пышно цвела.

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