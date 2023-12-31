Эксперты объяснили, чем можно быстро убрать вонь из холодильника

Многие страдают из-за того, что в холодильнике держится неприятный запах. Особенно запахи могут скапливаться в праздничные дни и после них.

Однако от этой проблемы можно легко избавиться. Об этом сообщает News24.

Для этого понадобится молотый натуральный кофе. Она обладает способностью впитывать неприятные запахи.

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Насыпьте в тарелку кофе и поставьте на ночь в холодильник. Достаточно быстро от запаха не осталось и следа.

Однако сначала следует убрать источник проблемы и вымыть полки. Так проблема точно будет устранена.

Напомним, мы рассказали, как избавиться от неприятного запаха в помещении.

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