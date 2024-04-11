Эксперты объяснили, чем можно дешево отмыть коричневые пятна от чая из чашек

Коричневые пятна на чашке от чая или кофе могут показаться сложным для удаления. Однако есть быстрая естественная очистка, которая занимает всего пять минут.

Сара Уммиюсуф, эксперт, специализирующийся на уборке без химикатов и основатель Natures Nurture, объяснила, что она испытала многие методы. Лучшим является использование пищевой соды, сообщает Express.co.uk.

Пищевая сода является абразивом, который помогает физически ослабить пятна, а также щелочное вещество, которое помогает разрушать кислотные вещества, такие как пятна от чая и кофе. Это делает ее очень эффективным очистителем.

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Поместите немного пищевой соды в тарелку, смочите мочалку в воде и окуните в соду, чтобы образовать пасту. Протрите ею пятна внутри чашек.

Пятна исчезнут в считанные минуты. После чистки промыть чашки под проточной водой.

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