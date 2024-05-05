Эксперты объяснили, как легко и дешево вывести коричневые пятна из белых носков

Белые носки часто покрываются пятнами, которые трудно удалить. Однако специалисты предложили дешевую и экологическую альтернативу агрессивным отбеливателям.

Кэтрин Ренч, эксперт по уборке с экологического сайта Planet Friendly Living, пояснила, что кристаллы соды прекрасно работают в таком случае. Об этом сообщает Express.co.uk.

Соду также можно использовать для предварительной стирки. Она особенно эффективна для удаления других пятен, таких как кровь, масло, чай или кофе.

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Достаточно замочить загрязненные белые носки в растворе, состоящем из трех-четырех столовых ложек кристаллов соды и теплой воды. Поместите носки внутрь миски и оставьте их на пару часов, но лучше на ночь.

Затем положите носки в стиральную машину и постирайте их, как обычно. Пятна на белых носках должны полностью исчезнуть.

Кристаллы соды также можно использовать в стиральной машине, чтобы помочь носкам, а также другой одежде стать более мягкими во время стирки. Просто добавьте две столовые ложки кристаллов соды в дозатор моющего средства стиральной машины и запустите обычную стирку.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут.

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