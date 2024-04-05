Эксперты объяснили, как легко избавиться от муравьев дома без агрессивной химии

Бороться с муравьями может быть неприятно из-за их огромного количества, но есть простой способ избавиться от их навсегда. Для этого не нужно использовать агрессивную химию.

Джордан Ардойн, эксперт по борьбе с вредителями из Lawn Love, объяснил, как просто отпугнуть муравьев. Об этом сообщает Express.co.uk.

Уксус, лимонный сок и черный перец являются популярными средствами отпугивания муравьев. Эти естественные отпугиватели действуют, поскольку их сильный запах может запутать муравьев и усложнить им общение между собой, уменьшая вероятность того, что они зайдут на эту территорию.

Читайте также: Зачем вам может понадобиться крапива: как ее применить в хозяйстве

Однако, если вам нужно решение, которое навсегда избавит вас от муравьев, Джордан настоятельно рекомендует использовать пищевую соду или детскую присыпку. Они закупоривают дыхальца муравьями, то есть поры в их экзоскелете, которые им нужны для дыхания.

Если пищевая сода попасть внутрь, она вызовет химическую реакцию внутри муравья, которая убьет ее. Смешивание равных частей пищевой соды, талька и сахарной пудры создаст наилучшую приманку для муравьев.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !