Эксперты объяснили, как легко сделать "мягкие" листья салата снова хрустящими
Листья салата довольно быстро могут увянуть и стать мягкими. Однако существуют способы, которые помогут вернуть ему хрустящую структуру.
В частности, можно погрузить листья в воду, чтобы клетки растения наполнились влагой. Об этом сообщает Express.co.uk.
Однако важно использовать ледяную воду. Это позволит салату быстрее стать твердым и хрустящим.
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Кроме того, в воду можно добавить сахар. Это будет способствовать восстановлению листьев и возврату хруста.
После покупки, листья важно вымыть и обтереть бумажным полотенцем. Чистые листья можно порезать и положить в герметичную емкость.
В тару нужно добавить влажную ткань и положить в холодильник. Так листья салата будут долго оставаться свежими.
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