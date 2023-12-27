Эксперты объяснили, как можно быстро убраться дома перед Новым годом

Не стоит тратить много времени на уборку перед Новым годом. Достаточно нескольких простых советов по восстановлению первозданного состояния кухни.

Эксперт по уборке Сара Демпси в сотрудничестве с другими профессионалами по уборке составила исчерпывающее руководство по эффективной глубокой уборке. Об этом сообщает Express.co.uk.

Осмотрите холодильник и морозильную камеру, проверьте, нет ли остатков после Рождества. После того как вы очистите его, хорошо протрите полки и ящики мягким моющим средством.

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Далее на повестке дня стоит вопрос о шкафах и ящиках на кухне. Уберите все предметы, протрите и наведите порядок, выбросив просроченную пищу.

Очистите и продезинфицируйте все поверхности, включая столешницу, панели и кухонную раковину. Обратите особое внимание на скрытые углы и щели, где может скапливаться грязь.

Используйте чистящее средство для столешницы и тщательно протрите все поверхности. Не забывайте очищать и дезинфицировать часто затрагиваемые места, например выключатели света, дверные ручки и ручки. Также можно использовать смесь соды и уксуса, чтобы прочистить и освежить стоки.

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