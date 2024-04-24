Эксперты объяснили, как правильно хранить хлеб: дольше будет оставаться свежим
Многие хранят свой хлеб в пластике, но это может быть плохой идеей. Эксперты советуют простой и действенный метод хранения, который гарантирует, что хлеб останется свежим как можно дольше.
В частности, хранение хлеба в бумаге сохранит его свежим дольше. Об этом сообщает Express.co.uk.
Хранение в пластике кажется правильной идеей. Однако на самом деле это способствует развитию плесени, что приводит к тому, что хлеб портится гораздо быстрее.
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Хлебницы – еще один отличный способ хранить хлеб. Благодаря отверстиям они не дают хлебу плесенью.
Если у вас есть проблемы с вредителями, и вы предпочитаете хранить хлеб в герметичном контейнере, попробуйте бросить ломтик хлеба вместе с буханкой. Срез с большей площадью поверхности будет притягивать воду и поможет контролировать содержание влаги в контейнере.
Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.
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