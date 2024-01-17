Эксперты объяснили, как ухаживать за садом в морозы, чтобы уменьшить вред растениям

Зимой важно убедиться в том, что сад выдержит холод. Для этого следует принять некоторые профилактические меры, в частности укрыть нежные растения и защитить кусты и деревья.

Также важно постоянно поливать ваши растения, потому что они могут трудно извлекать воду из корней, если почва замерзла или покрыта снегом. Об этом сообщает Express.co.uk.

Нежные растения, многолетники и любые недавно посаженные растения нуждаются в дополнительном уходе во время снежной и холодной погоды. Эксперты рекомендуют накрыть эти растения, чтобы обеспечить им определенную изоляцию, используя перевернутое ведро или цветочный горшок.

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Садовый флис также хороший метод, который можно приобрести в большом рулоне и нарезать по размеру. Большие кусты и деревья можно обернуть мешковиной или специальными пленками для деревьев, чтобы защитить стволы молодых или чувствительных деревьев от снега и льда.

Также важно стряхнуть излишки снега с веток, чтобы предотвратить их сгибание или ломку. Растения в горшках следует перенести в защищенное место.

Также следует избегать прогулок по заснеженному газону, поскольку это повредит газон. Хождение уплотняет снег, затрудняя траве возможность под ним дышать и получать питательные вещества.

Однако важно продолжать поливать растения даже в холодную погоду, делая это во второй половине дня, когда теплее всего.

Напомним, что недорогая специя может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике.

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