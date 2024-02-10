Эксперты объяснили, как в феврале правильно подготовить сад к весне

В феврале садоводам следует готовиться к приходу весны. В частности, эксперты советуют выполнить ряд задач, чтобы обеспечить здоровый и цветущий сад.

Сейчас хорошее время начать сеять семена под укрытием. Также посадка любых деревьев, кустов или живых изгородей должна быть завершена к концу месяца, сообщает Express.co.uk.

Любая обрезка роз, фруктовых деревьев или разросшихся живых изгородей должна быть завершена к весне.

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В феврале самое время мульчировать. Мульчирование помогает подавить сорняки, обеспечивает сохранность влаги и питание почвы.

Продолжайте кормить птиц, поскольку они сейчас начинают спариваться, гнездиться и откладывать первые кладки яиц.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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