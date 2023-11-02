Эксперты объяснили, почему нельзя хранить сыр в пищевой пленке

Твердый сыр следует хранить в холодильнике. Однако для упаковки специалисты не советуют использовать пищевую пленку.

Твердый творог и мягкий творог следует хранить по-разному, а иногда и в разной упаковке. Об этом сообщает Express.co.uk.

Эксперты из мягких сыров рекомендуют хранить предварительно нарезанные сыры в герметичной пластиковой коробке в холодильнике. Вощеная сырная бумага позволяет сыру дышать, не давая ему высохнуть.

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Знатоки советуют избегать заделки сыра в пищевую пленку или фольгу. Такая упаковка заставит сыр потеть и повлияет на вкус.

Что касается места расположения сыра в холодильнике, эксперты рекомендуют хранить сыр в верхней части дверцы холодильника, чтобы предотвратить его высыхание.

Большинство сыров поставляется в полиэтиленовой упаковке. Специалисты советуют вынуть сыры из полиэтиленовой упаковки, в которой они поставляются, и снова завернуть их в пергаментную бумагу.

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