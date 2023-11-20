Эксперты объяснили, почему нельзя выливать в раковину масло из консервы тунца

Масло из консервированного тунца – это не просто лишний продукт, который можно выбросить в раковину. Она может нанести вред окружающей среде, а также забить канализацию.

Масло из консервированного тунца, как и любое другое растительное масло, не подлежит переработке. При контакте с холодной водой она "замерзает" и забивает трубы. Это может привести к засорению канализации, неприятному запаху и даже необходимости в применении вредных химикатов для прочистки труб, пишет Sante Plus.

Чтобы правильно утилизировать масло из консервированного тунца, его нужно слить в бутылку с другими кулинарными маслами, которые вы хотите утилизировать. Затем бутылку с маслом нужно отправить в специализированный центр сбора.

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Кроме того, масло из консервированного тунца можно использовать в кулинарии. Она придаст вашим блюдам изысканный и особый средиземноморский вкус. К примеру, ее можно добавить в рыболовный салат, салат "Цезарь", полить жареный картофель, добавить во время приготовления паэльи или рыбных запеканок.

Вот несколько советов по использованию масла из консервированного тунца в кулинарии:

Добавляйте небольшое количество масла, чтобы не преувеличить вкус морепродуктов. Для более выраженного вкуса тунца можно использовать оливковое масло.

Итак, помните, что масло из консервированного тунца нельзя выливать в раковину. Она может нанести вред окружающей среде и вашей канализации. Утилизируйте ее правильно или используйте в кулинарии.

Напомним, что иногда на кухне может появиться неприятный запах из раковины, обычно связанный с застоем грязной воды и размножением бактерий. Есть один интересный способ, который может удивить эффективным результатом.

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