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Эксперты объяснили, почему опасно кормить собак сырым мясом

Былим Елена

Эксперты объяснили, почему опасно кормить собак сырым мясом

Новое исследование показало, что собаки, которых кормят сырой пищей, чаще выделяют стойкие к антибиотикам бактерии кишечной палочки. Эти бактерии могут быть опасны для человека, поскольку могут вызвать пищевые отравления, инфекции мочевыводящих путей и крови, а также другие серьезные заболевания.

Исследование, опубликованное в журнале One Health, было проведено исследователями Бристольского университета в Великобритании. Они проанализировали наличие устойчивой к антибиотикам E. coli в кишечнике 600 здоровых собак. Владельцы собак также предоставили подробности о рационе каждой собаки, окружающей среде и лечили ли ее антибиотиками, пишет Newsweek.

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Ученые обнаружили, что собаки, которых кормили сырой пищей, имели в 10 раз больше шансов выделять устойчивые к ципрофлоксацину бактерии, чем собаки, которых кормили приготовленной пищей. Ципрофлоксацин является важным антибиотиком, используемым для лечения широкого спектра бактериальных инфекций.

"Эти результаты усиливают предупреждение о риске, связанном с кормлением собак сырой пищей", — сказал Мэтью Эйвисон, профессор молекулярной бактериологии Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета, руководившего исследованием.

"Собаки, которых кормят сырой пищей, могут заразить людей устойчивыми к антибиотикам бактериями, что может привести к серьезным заболеваниям", – добавил он.

Исследование также показало, что собаки, которых кормили сырой пищей, чаще имели признаки диареи и других желудочно-кишечных проблем.

"Сырое мясо может содержать бактерии, которые могут вызвать пищевые отравления у собак", – сказал Эйвисон. По его словам, эти бактерии также могут передаваться людям, что может быть опасно, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Ученые призывают владельцев собак тщательно взвесить риски и преимущества кормления собак сырой пищей. Они также рекомендуют людям, которые контактируют с собаками, питающимися сырой пищей, соблюдать гигиену рук.

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