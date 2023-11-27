Эксперты объяснили, почему супружеским парам лучше спать отдельно зимой

По данным опросов, проведенных американской социологической компанией YouGov, примерно каждый шестой человек, когда речь идет о длительных отношениях, мечтает спать в другой кровати или комнате от своего партнера. Это явление, известное как "развод во сне", может возникать из-за разниц в режимах сна и вызывать напряжение в отношениях.

Эксперт из сна от компании Sleepseeker Кора Хабинакова, отмечает, что это не обязательно указание на проблемы в отношениях, но может свидетельствовать о беспокойном сне, особенно зимой, когда качество сна становится еще важнее, пишет Newsweek.

Исследования показывают, что зимой люди обычно спят больше и получают больше восстанавливающего сна. Снижение солнечного света и низкие температуры могут влиять на этот прирост сна. Также зимой некоторые люди сталкиваются с сезонным аффективным расстройством и правильный сон может помочь преодолеть эти непогоды.

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Хотя общий сон может быть полезен для некоторых пар, для других это может быть трудной задачей. Различные режимы сна, храп или беспокойный сон партнера могут влиять на качество сна и, соответственно, на отношения.

Кора Хабинакова рекомендует, чтобы пары, которые сталкиваются с проблемами сна, попытались "развести во сне" как способ улучшить качество сна и избежать конфликтов. Однако, как отмечает клинический психолог Майкл Бреус, это не означает полного отказа от совместного сна. Он советует увеличить размер матраса, решать проблемы с храпом и сделать комнату более удобной для сна.

За последние годы понятие "развод во сне" стало предметом обсуждения среди ученых и специалистов по сну. Это отражает тенденцию к увеличению внимания к здоровью сна и его влиянию на психическое и физическое благополучие. И хотя это явление не означает автоматически проблемы в отношениях, оно напоминает о важности здорового сна для всеобщего благополучия пары.

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