Эксперты объяснили, почему желтеют листья мирных лилий и как этого избежать

Мирные лилии являются одними из самых популярных комнатных растений, поскольку они дают невероятно красивые цветы. Однако эти растения могут быть достаточно требовательными.

Мирная лилия с желтыми листьями может вызвать тревогу, но обычно проблема связана с почвой. Об этом сообщает Express.co.uk.

Желтые нижние листья могут свидетельствовать о дефиците азота. Удобрения с содержанием азота, фосфора и калия могут помочь поправить ситуацию.

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Также растение нужно пересаживать каждый год, поскольку оно может перерасти размеры горшка. Убедитесь, что в горшке есть хороший дренаж и тщательно поливайте растение.

Обязательно высаживайте мирные лилии в хорошо дренированную и легкую слегка кислую почву (pH 5,8-6,5), чтобы они оставались здоровыми. Их также нужно удобрять каждые шесть недель в течение вегетационного периода летом удобрением, содержащим питательные вещества азот, фосфор и калий, чтобы они продолжали расти.

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