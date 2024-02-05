Эксперты по красоте показали три невероятно привлекательных стрижки, которые в моде 2024 года (фото)

Поиск идеальной прически может быть сложной задачей, особенно для женщин старше 40 лет, стремящихся к легкой укладке и минимуму ухода. Специалисты предложили три "потрясающих" и объемных коротких стрижки, которые легко укладывать.

Профессиональные парикмахеры и звездные стилисты в комментарии SheFinds показали модные и стильные прически сезона 2024 и рассказали об их особенностях.

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1. Асимметричный боб:

Текстурированный асимметричный боб – это "прекрасный выбор" для "зрелых красавиц", ведь он сочетает в себе классику, современность и модные тенденции.

Благодаря этой стрижке волосы становятся более подвижными, что визуально делает вас моложе. Рекомендуется обновлять стрижку каждые 4-6 недель.

2. Лохматый боб с косой бахромой:

Это универсальная стрижка, которая подходит как для длинных, так и для коротких волос. Добавление объемной бахромы, причесанной на бок, может придать образу свежести и молодости.

Для более длинных волос можно сделать стрижку к ключицам или выше, добавив тонкие слои для смягчения.

Тонкая бахрома поможет скрыть истончение или выпадение волос.

3. Многослойный волнистый моб:

Моб – это "средний боб", изящный и стильный выбор для многих случаев. Эта стрижка прекрасно подойдет к любой форме лица и типу волос.

Моб можно скорректировать, чтобы дополнить ваши черты лица и создать привлекательный силуэт.

Прическа поможет скрыть лоб и признаки старения, а также подходит для женщин с любым типом волос.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.

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