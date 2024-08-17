Эксперты по садоводству посоветовали развешать на деревья и виноград старые компакт-диски

Развешивание компакт-дисков на деревьях в саду или на огороде может стать эффективным решением для борьбы с вредителями. Этот простой метод, который заключается в использовании старых CD или DVD дисков, позволяет отпугнуть птиц, зайцев и других животных, которые могут повредить ваши растения.

Благодаря блестящей поверхности дисков, отражающих солнечные лучи, животные пугаются и избегают приближения к участку, сообщает Daily Express.

Эта техника особенно полезна для тех, кто имеет старые компакт-диски, которые больше не используются. Вместо того чтобы выбрасывать эти диски, их можно переоборудовать для защиты вашего сада или огорода.

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Диски следует привязать к деревьям или другим конструкциям, чтобы они могли легко двигаться на ветру. Наименьший порыв ветра создает движение, усиливающее эффект отпугивания.

Для поддержания эффективности этого метода рекомендуется периодически изменять расположение дисков. Со временем животные могут привыкнуть к постоянному миганию на одном месте, поэтому изменение их расположения поможет сохранить эффективность защиты.

Этот метод является безопасной альтернативой токсичным репеллентам, которые могут быть вредны для окружающей среды и не всегда эффективны.

Кстати, компакт-диски, развешенные на балконе, помогут отпугнуть голубей, часто загрязняющих окна и создающих антисанитарные условия.

Кроме того, этот способ может быть полезен тем, кто сталкивается с проблемой бродячих кошек, которые могут повредить растения в саду.

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