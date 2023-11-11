Эксперты поделились, как правильно поливать комнатные растения и защитить их от корневой гнили

Одной из самых распространенных ошибок владельцев растений является избыточный полив. Это не только создает путь для гниения, но также повреждает мелкие корни.

К счастью, эксперты в садоводстве утверждают, что таких проблем можно легко избежать, если обеспечить растение столь необходимой влагой через кубики льда. Об этом сообщает Express.co.uk.

Добавление нескольких кубиков почвы для комнатных растений может обеспечить надлежащее увлажнение медленным и стабильным таянием. Обеспечение растений влагой таким образом дает почве широкую возможность поглощать необходимую воду.

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Садоводы отмечают, что использование льдинок экономит время и позволяет избежать любых утечек воды. Это безопасный способ предотвратить чрезмерное увлажнение, останавливая избыток собираемой вокруг корней воды.

Чтобы растения не подверглись какой-либо форме болезни, не менее важно действовать быстро, прежде чем инфекция станет смертельной.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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