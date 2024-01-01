Эксперты подсказали, как автомобилисты могут быстро очистить лобовое стекло от льда

Водители могут быстро очистить лобовое стекло своего автомобиля, используя остатки алкоголя. В частности, подойдет водка.

По словам пользователя TikTok @alextench, так можно в считанные секунды удалить лед из лобового стекла автомобиля. Об этом сообщает Express.co.uk.

Лед быстро испаряется, оставляя чистое стекло. Метод может быть идеальным для тех, кому трудно очистить лобовое стекло, не имея под рукой соответствующего раствора для удаления льда.

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В то же время, другой водитель предупредил, что обливание автомобиля водкой может стать серьезной угрозой безопасности в некоторых населенных пунктах. В частности, это может повлечь за собой пожар.

Напомним, что существует пять распространенных вещей, которые часто считаются важными, но на самом деле не нужны. UAportal рассматривает эти ошибочные представления.

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