Эксперты подсказали, как часто нужно менять постель, чтобы не появились клопы

Регулярная замена постельного белья имеет большое значение, и это касается не только гигиены и эстетики. Постоянная смена постельного белья способствует избеганию встречи с неприятными паразитами - постельными клопами, предпочитающими грязное белье.

Постельные клопы являются паразитическими насекомыми, которые довольно трудно уничтожить, если они уже вторглись в дом. Тем не менее, существуют методы, которые могут предотвратить эту проблему, информирует издание The Mirror.

Постельные клопы могут быть небезопасными. Это маленькие насекомые, питающиеся преимущественно кровью человека. Укусы клопов могут вызвать зуд, аллергические реакции и нарушения сна. Кроме того, они могут передавать инфекционные болезни. Уничтожить этих паразитов крайне тяжело, поскольку они проявляют стойкость к ядам.

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Для предотвращения проблемы распространения постельных клопов, специалисты рекомендуют регулярно менять постельное белье. Эксперты рекомендуют следующий график замены различных компонентов постели:

наперники – каждые два-три дня;

простыни – каждые семь дней;

наматрасники – каждый месяц;

пододеяльника нужно стирать каждые семь дней;

подушки рекомендуется стирать каждые полгода.

Если уже произошло заражение постельными клопами, важно стирать все текстильные изделия при максимальной температуре, поскольку высокая температура уничтожает паразитов и яйца. Признаками наличия постельных клопов являются капли крови от укусов, небольшие коричневые пятна (экскременты клопов) и необычный сладковатый запах.

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