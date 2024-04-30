Эксперты подсказали, как сохранить листья салата свежими до 30 дней

Можно избежать увядания, потемнения и плесени салата, фруктов и овощей с помощью разумного способа хранения пищи. В частности, листья салата могут оставаться свежими до 30 дней.

Все, что нужно сделать, это завернуть только что купленный салат в фольгу перед тем, как поставить его в холодильник. Об этом сообщает Express.co.uk.

К примеру, зеленый лук и спаржа будут храниться дольше, если поместить их в стакан, наполненный небольшим количеством воды, а затем неплотно положить на них полиэтиленовый пакет. Так они останутся свежими до двух недель.

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Неправильное хранение огурцов в холодильнике приведет к тому, что они станут мягкими в течение трех дней. Вместо этого следует положить их в полиэтиленовый пакет; проткнуть в пакете несколько отверстий для вентиляции и поместить в холодное место на кухне.

Что касается помидоров, то их тоже лучше не держать в холодильнике, как и картофель. Когда дело доходит до хранения трав, нужно намочить бумажное полотенце, свернуть травы в него и поместить в пакет на молнии, а затем в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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