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Эксперты подсказали, как стимулировать цветение орхидеи, если она долго не дает цветов

Анастасия Крыщук

Эксперты подсказали, как стимулировать цветение орхидеи, если она долго не дает цветов

Орхидеи, которые долго не цвели, могут разочаровать. Однако это можно легко решить с помощью простых советов.

Орхидеи имеют определенную репутацию сложных по уходу, особенно во время цветения. Этому комнатному растению нужны только правильные условия ухода, и оно может повторно цвести, сообщает Express.co.uk.

Иногда орхидеи долгое время могут выращивать новые листья, но не давать цветы. В таком случае эксперты советуют изменить температуру окружающей среды.

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Убедитесь, что ночные температуры значительно снижаются в течение четырех недель или около того. Тогда орхидея выдаст цветы.

Поскольку орхидеи цветут в соответствии с естественными сезонами, они обычно реагируют на изменения температуры окружающей среды. Когда они ощущают, что температура вечером снижается, они начинают свой цикл цветения.

Чтобы помочь этому, переместите орхидею в среду, где ночная температура естественным образом немного падает. Для этого можно поставить растение на подоконник или уменьшить отопление вечером в течение зимних месяцев.

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