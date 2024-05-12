Эксперты подсказали, как существенно продлить срок хранения бананов

Бананы часто созревают только спустя несколько дней после покупки. Если их быстро не съесть, они станут коричневыми и кашеобразными.

Однако оказалось, что бананы должны храниться неделями, не портясь, и что большинство людей хранят их неправильно. В частности, никогда нельзя хранить их во фруктовой вазе, сообщает Express.co.uk.

Стебли бананов производят гормон роста растений, который называется этиленовым газом. Этот газ заставляет их быстро созревать.

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Яблоки, авокадо, манго, груши, персики и ягоды также производят этиленовый газ, и при совместном хранении количество производимого этиленового газа приведет к тому, что все фрукты начнут гнить.

Вместо этого следует положить бананы в плотно закрытый коричневый бумажный пакет для продуктов и положить их в контейнер для хрустящих продуктов в холодильнике. Кожура почернеет, но банан будет вкусным.

Если желтый банан хранить в холодильнике, это приведет к остановке созревания, а фрукты внутри кожуры останутся свежими и пригодными для употребления в течение нескольких недель после покупки.

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