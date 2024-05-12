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Эксперты подсказали, как существенно продлить срок хранения бананов

Анастасия Крыщук

Эксперты подсказали, как существенно продлить срок хранения бананов
Как существенно продлить срок хранения бананов

Бананы часто созревают только спустя несколько дней после покупки. Если их быстро не съесть, они станут коричневыми и кашеобразными.

Однако оказалось, что бананы должны храниться неделями, не портясь, и что большинство людей хранят их неправильно. В частности, никогда нельзя хранить их во фруктовой вазе, сообщает Express.co.uk.

Стебли бананов производят гормон роста растений, который называется этиленовым газом. Этот газ заставляет их быстро созревать.

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Яблоки, авокадо, манго, груши, персики и ягоды также производят этиленовый газ, и при совместном хранении количество производимого этиленового газа приведет к тому, что все фрукты начнут гнить.

Вместо этого следует положить бананы в плотно закрытый коричневый бумажный пакет для продуктов и положить их в контейнер для хрустящих продуктов в холодильнике. Кожура почернеет, но банан будет вкусным.

Если желтый банан хранить в холодильнике, это приведет к остановке созревания, а фрукты внутри кожуры останутся свежими и пригодными для употребления в течение нескольких недель после покупки.

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