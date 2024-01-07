Эксперты рассказали, как быстро избавиться от неприятного запаха в стиральной машинке

Неприятные запахи внутри стиральной машины могут быть вызваны плесенью, грибком и даже накоплением бактерий. Они могут распространяться на чистое белье, если устройство не чистить должным образом.

К счастью, стиральные машины можно очистить, что должно устранить запах и продлить срок службы бытовой техники. Об этом сообщает Express.co.uk.

Вместо агрессивных химических средств эксперты советуют удалить неприятные запахи из стиральных машин с помощью кристаллов соды. Запустите машину на горячий цикл 500 г кристаллов соды и одной чашкой белого уксуса, помещенными в барабан.

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Это избавит от всех запахов, полностью обработает машину, чтобы уничтожить любые бактерии. Стирка будет иметь свежий запах, а у машины будет более длительный срок службы.

Кристаллы соды смягчают воду, поэтому они отлично очищают стиральные машины. Чем мягче вода, тем меньше моющего средства нужно использовать.

Кристаллы соды также помогают устранить известковый налет или накопление моющего средства в стиральных машинах. Самое главное, кристаллы соды должны дезодорировать машину, устраняя любые неприятные запахи.

Напомним, мы рассказали, как избавиться от неприятного запаха в помещении.

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