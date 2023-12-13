Эксперты рассказали, как легко избавиться от плесени в ванной всего за 10 минут

Со временем из-за повышенной влажности в ванной комнате может возникать плесень. Профессиональная уборщица сказала, что одна из самых больших ошибок – использовать отбеливатель, чтобы избавиться от плесени.

Лиза почти десять лет занимается клинингом и является основателем компании CleanHappyCo, занимающейся уборкой жилых помещений. По ее словам, отбеливатель будет действовать только как "пластырь", и плесень возвращается гораздо сильнее, чем раньше, сообщает Express.co.uk.

Однако существует натуральный и гораздо лучший раствор для очищения душа от плесени, которым является перекись водорода. Возьмите немного перекиси водорода, полностью пропитайте область и дайте постоять как минимум 10 минут.

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Если вы имеете дело с вертикальными поверхностями, используйте бутылку с распылителем и продолжайте распылять в течение 10 минут, чтобы не высохло. Перекись водорода гораздо успешнее избавляет от плесени из душевых кабин.

Единственным недостатком является то, что вы не сможете удалить плесень из уплотнения душевой кабины, от которой будет очень трудно избавиться, когда она там выросла. Лучший способ избавиться от плесени в этой части душевой – принять меры, чтобы плесень туда никогда не попала

Убедитесь, что вы используете вытяжной вентилятор или держите окно открытым, чтобы хорошо проветривать помещение.

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