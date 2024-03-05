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Эксперты рассказали, как поливать орхидею, чтобы корни не гнили

Анастасия Крыщук

Эксперты рассказали, как поливать орхидею, чтобы корни не гнили

За орхидеями может быть сложно ухаживать, поскольку цветы любят сухие условия и нуждаются в меньшем количестве воды, чем другие тропические растения. Владельцы орхидей часто совершают распространенную ошибку, а именно делают почву слишком влажной.

У орхидей нежные корни, и когда их почва сильно влажная, они подвергаются корневой гнили. Корни становятся черными и в конце концов погибают, сообщает Express.co.uk.

Замачивание является хорошим вариантом, а также поливом сверху, если вода не попадает в крону растения. В частности, можно замочить орхидею в контейнере на 20 минут чуть ниже кроны.

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Делайте это всякий раз, когда среда высыхает. Вы также можете посмотреть на корни – если они серебристые, а не зеленые, а среда сухая, пора поливать.

Если корни гнили, это также может быть связано с трудностями в поглощении орхидеей воды. Если за ним будете ухаживать, растение отрастит больше корней и будет медленно восстанавливаться.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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