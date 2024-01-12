Эксперты сказали, кто лучше ловит мышей и крыс: кот или кошка

Кошки и коты одинаково обладают способностями к охоте, однако именно кошки имеют более развитую способность к ловле мышей, поскольку у них от природы заложена забота о потомстве.

Как сообщили специалисты из Askmycats, в общем, кошки лучшие охотники чем коты. Это связано с тем, что самки охотятся, чтобы прокормить себя и своих котят, тогда как самцы охотятся ради развлечения.

Читайте также: Можно ли стерилизовать беременную кошку: что говорят ветеринары

Самки также охотятся наиболее часто, чем самцы. Это может быть связано с тем, что у них больше обязанностей по воспитанию потомства.

Кроме пола на охотничьи способности кота также влияют такие факторы, как стерилизация, условия окружающей среды и порода.

Стерилизованные кошки, как правило, охотятся меньше, чем нестерилизированные. Это может быть связано с тем, что стерилизованные кошки не нуждаются в размножении.

Условия окружающей среды могут влиять на охотничьи способности кота. Коты, которые живут в сельской местности, где есть добыча, как правило, охотятся чаще, чем коты, живущие в городе.

Наконец порода кота также может влиять на его охотничьи способности. Некоторые породы кошек, такие как абиссинские, мейн-куны, сиамские, известны своими хорошими охотничьими навыками.

Если вы ищете кота, который поможет вам избавиться от мышей, самка будет лучшим выбором. Самки более склонны к охоте и убивают свою добычу, что может помочь вам избавиться от мышей.

Какого кота взять, чтобы избавиться от мышей?

Если вы хотите избавиться от мышей, для этой работы подойдет любая кошка. Но прежде чем выбрать, вы должны знать, что самки лучшие охотники, убивающие свою добычу, а коты – оставляют добычу живой.

Породы кошек, которые лучше ловят мышей

Специалисты отмечают, что лучшими охотниками будут сиамские кошки, мейн-куны, бобтейлы, шартрезы, менксы, американские короткошерстные, сибирские.

Раньше специалисты назвали вещи, которые ненавидят коты, поэтому владельцам пушистых нужно знать об этом, чтобы не раздражать животное.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!