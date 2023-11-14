Эксперты сказали, нужно ли выключать греющий воду котел, если вы уходите из дома

Если в вашем доме оду нагревает газовый или электрокотел, то стоит знать некоторые уловки экономии, которые позволят меньше платить за коммуналку.

Специалисты по экономии сообщили в комментарии MoneySavingExpert, нужно ли выключать водонагревательный котел, если вы выходите из жома, или на ночь.

Эксперты говорят, что всегда будет дешевле установить системный таймер, чтобы горячая вода поступала только тогда, когда вам нужна.

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Однако, если вы используете электрический нагреватель и имеете ночной тариф на электроэнергию (когда свет дешевле ночью), то постоянное поддержание температуры воды, которую нагревает котел, будет более экономным.

"Вы должны убедиться, что ваш резервуар хорошо изолирован, чтобы предотвратить его охлаждение в течение дня. Если вы не уверены, какой у вас тариф, проверьте свой последний счет за электроэнергию или спросите у энергетической компании", – посоветовали эксперты.

Какой режим работы котла оптимален

Специалисты добавили, что вопрос оптимальной температуры горячей воды в котле важен как для комфортного проживания в доме, так и для экономии энергоресурсов.

Рекомендуемые настройки варьируются в зависимости от уличной температуры. К примеру, при морозной погоде (до минус 25 градусов) следует выставлять на котле 60-65 градусов, а при близкой к нулю температуре – 50-55 градусов.

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Что касается нагревания воды, оптимальный диапазон рабочей температуры теплоносителя на выходе из котла составляет 60-80 градусов Цельсия. При более низкой температуре на стенках камеры сгорания и наружных поверхностях теплообменника котла может конденсироваться влага из продуктов сгорания.

"При выборе оптимальной температуры на котле необходимо учитывать экономические факторы. Наиболее экономичным режимом считается температура 60 градусов. В этом режиме заметно снижаются затраты на электричество, при этом помещение обогревается лучше", – отмечается в сообщении.

Для теплого пола максимально разрешенная температура теплоносителя составляет 55 градусов, а перепад температур на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5-10 градусов.

Регулировка температуры в котле может быть осуществлена разными способами в зависимости от типа котла. Например, для твердотопливного котла регулировка производится путем изменения подачи воздуха в камеру сгорания. Для более современных газовых и электронных котлов хорошей считается температура в 50-60 градусов.

"Установление оптимальных показателей температуры может обеспечить комфортное проживание дома, а также экономию ресурсов", — резюмировали эксперты.

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