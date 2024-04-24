Эксперты советуют гипертоникам: как соль может помочь в снижении артериального давления

Соль – это любимая приправа, которая делает еду более вкусной. Но знаете ли вы, что слишком много соли может навредить здоровью, особенно людям с высоким давлением? Давайте разбираться!

Обратитесь к врачу, если у вас высокое давление, важно поговорить с врачом о том, как правильно его контролировать. Здоровое питание – это залог долгой и счастливой жизни! Об этом пишет nv.ua.

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Соль и натрий:

Соль, которую мы используем на кухне, – это хлорид натрия.

1 чайная ложка соли содержит около 2300 мг натрия.

Натрий – это микроэлемент, необходимый для нормального функционирования организма.

Он помогает регулировать уровень воды в организме и мышечную функцию.

Соль и давление:

Чрезмерное потребление натрия может привести к повышению АД.

Это связано с тем, что натрий задерживает воду в организме,

что увеличивает объем крови и давление на стенки сосудов.

Высокое давление может привести к серьезным проблемам со здоровьем,

таких как инсульт, инфаркт и хроническая почечная недостаточность.

Сколько соли можно есть?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в день (примерно 1 чайную ложку).

Для людей с высоким давлением эта норма может быть еще ниже – 1,5-2 г в день.

Как снизить потребление соли?

Готовьте дома: Это дает вам больше контроля за количеством соли в пище.

Это дает вам больше контроля за количеством соли в пище. Читайте этикетки: Обратите внимание на содержание натрия в приобретаемых продуктах.

Обратите внимание на содержание натрия в приобретаемых продуктах. Выбирайте свежие продукты: Свежие фрукты, овощи и мясо содержат меньше натрия,

Свежие фрукты, овощи и мясо содержат меньше натрия, чем переработанные продукты

Используйте травы и специи: Добавляйте в пищу травы, специи и другие приправы,

Добавляйте в пищу травы, специи и другие приправы, чтобы сделать ее вкуснее без добавления соли.

Уменьшайте порции: Ешьте меньше, чтобы уменьшить потребление натрия.

Помните: Уменьшение потребления соли – это один из самых простых и эффективных способов снизить давление и улучшить здоровье сердца.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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