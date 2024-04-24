Эксперты советуют гипертоникам: как соль может помочь в снижении артериального давления
Соль – это любимая приправа, которая делает еду более вкусной. Но знаете ли вы, что слишком много соли может навредить здоровью, особенно людям с высоким давлением? Давайте разбираться!
Обратитесь к врачу, если у вас высокое давление, важно поговорить с врачом о том, как правильно его контролировать. Здоровое питание – это залог долгой и счастливой жизни! Об этом пишет nv.ua.
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Соль и натрий:
- Соль, которую мы используем на кухне, – это хлорид натрия.
- 1 чайная ложка соли содержит около 2300 мг натрия.
- Натрий – это микроэлемент, необходимый для нормального функционирования организма.
- Он помогает регулировать уровень воды в организме и мышечную функцию.
Соль и давление:
- Чрезмерное потребление натрия может привести к повышению АД.
- Это связано с тем, что натрий задерживает воду в организме,
- что увеличивает объем крови и давление на стенки сосудов.
- Высокое давление может привести к серьезным проблемам со здоровьем,
- таких как инсульт, инфаркт и хроническая почечная недостаточность.
Сколько соли можно есть?
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в день (примерно 1 чайную ложку).
- Для людей с высоким давлением эта норма может быть еще ниже – 1,5-2 г в день.
Как снизить потребление соли?
- Готовьте дома: Это дает вам больше контроля за количеством соли в пище.
- Читайте этикетки: Обратите внимание на содержание натрия в приобретаемых продуктах.
- Выбирайте свежие продукты: Свежие фрукты, овощи и мясо содержат меньше натрия,
- чем переработанные продукты
- Используйте травы и специи: Добавляйте в пищу травы, специи и другие приправы,
- чтобы сделать ее вкуснее без добавления соли.
- Уменьшайте порции: Ешьте меньше, чтобы уменьшить потребление натрия.
Помните: Уменьшение потребления соли – это один из самых простых и эффективных способов снизить давление и улучшить здоровье сердца.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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