Элегантная альтернатива пальто: стилисты подобрали 4 модных образа с кейпом на осень-зиму-2023-2024

Свободное пальто под названием кейп, которое в себе элементы мантии и пончо, стало очень популярным осенью-зимой 2023-2024. На подиумах коллекций сезона осень-зима 2023-2024 можно заметить большое количество как коротких, так и длинных кейпов.

Об этом пишет Радиотрек.

Следует отметить, что в древнем Риме кейпы символизировали богатство и власть, и уже позже они стали популярны среди королевских особ во Франции.

Впоследствии, в 30-х годах прошлого века, кейпы снова стали актуальными после того, как итальянская дизайнер Эльза Скиапарелли представила миру модель кейпа в ярком розовом цвете.

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Интерес к этому элементу гардероба периодически восстанавливается, так происходит и сейчас. Кейпы представлены в коллекциях на сезон осень-зима 2023-2024 у брендов Stella McCartney, Michael Kors Collection, Chloé, Coperni, Prada и Chanel.

Основную цветовую гамму кейпов определяют монохромные нейтральные оттенки, включая кремовый, мышино-серый, темно-синий и черный.

Напомним, мы уже писали, как выбрать стильное пальто на осень-зиму-2023-2024.

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