Елка простоит в разы дольше: хозяйки назвали 4 лайфхака

Несмотря на то, что сейчас большинство людей покупают искусственные елки, многие остаются поклонниками живых елок, у которых есть один большой минус - они быстро высыхают и осыпаются. Чтобы продлить срок жизни елки, следует придерживаться некоторых правил.

Об этом пишет Радиотрек.

Температурный режим

Главная причина высыхания елки – слишком высокая температура в комнате и размещение елки возле батареи. Лучше держать дерево в холодном месте, у окна, с регулярным доступом к свежему воздуху.

Читайте также: Специалисты объяснили, где в доме нельзя ставить елку: быстро засохнет

Нехватка воды

Часто причиной гибели елки является нехватка воды. Она требует пол-литра воды ежедневно, а для большого дерева – еще больше. Важно, чтобы почва была влажной, но не оставалась болотистой. Если замечаете, что елка начинает высыхать, полейте сахарной водой, это оживит растение.

Влажность в помещении

Непостоянная влажность в помещении может способствовать обсыпанию елки. Поэтому специалисты рекомендуют держать рождественское дерево в комнате не больше 12 дней. При слишком сухом воздухе приобретите увлажнитель.

Регулярный полив

Срезанная елка увядает без корней. Чтобы продлить ее срок службы, поливайте ее прохладной водой. Кстати, рекомендуется принести срезанную елку в дом за неделю до Рождества для лучшего вида во время праздников.

Напомним, мы уже писали, какую елку не стоит выбирать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !