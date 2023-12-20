Еще три дня мощных штормов: обновлен прогноз магнитных бурь на декабрь

К концу декабря придется пережить еще три мощных магнитных буря, сила которых достигнет красного уровня опасности. Геомагнитные штормы достигнут силы в 6 баллов, а затем наступит период затишья до самого Нового года.

Согласно данным Meteoagent, геомагнитные возмущения 20 декабря составляют 6 баллов из 9 возможных. Подобные геомагнитные колебания могут вызвать недомогание людей с метеопатией и хроническими заболеваниями.

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21 декабря магнитные бури спадут до 5 баллов, однако тоже будут опасны, а 22 декабря штормы усилятся к К-индексу 6.

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Как пережить магнитные бури

Из-за вспышек на Солнце и последующих геомагнитных штормов на Земле люди в большинстве своем жалуются на головную боль, раздражительность, перепады настроения, повышение или понижение артериального давления, боль в суставах и мышцах, проблемы со сном, также может наблюдаться обострение хронических болезней.

Чтобы чувствовать себя лучше, рекомендуется:

Пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

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