Ешь и не поправляйся: названы 20 продуктов, которые не провоцируют набор веса

Похудение – это не всегда о жестких диетах и постоянном ощущении голода. На самом деле существует множество продуктов, которые можно есть без ограничений, не боясь за свою фигуру. Они не обладают высоким индексом калорийности. Поэтому и на фигуре их употребление не скажется. Об этом пишет ТСН.

Арбуз: Этот сочный фрукт богат антиоксидантами и калием, он не только насыщает организм, но и не откладывается в виде жировой ткани. Эти источники растворной клетчатки надолго дают ощущение сытости . Благодаря полифенолам яблоки ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира. Попкорн: Прекрасный вариант для перекуса, но следует избегать положительных ингредиентов, которые могут увеличить его калорийность. Незрелые бананы: Эти фрукты, богатые пектином и крахмалом, насыщают организм, не вредя фигуре. Малина: 150 г малины содержат только 78 калорий, делая ее идеальным перекусом. Ягода также богата витаминами и микроэлементами. Рисовые лепешки: Благодаря клетчатке рисовые лепешки надолго насыщают организм. Их можно есть в большом количестве без ущерба для фигуры. Гранат: содержит только 100 калорий, поэтому не приведет к набору лишнего веса. Исследования показали, что употребление стакана гранатового сока ежедневно за месяц может помочь похудеть на 10 кг. Помидоры: Практически не содержат жиров, но богаты калием, фолиевой кислотой, витаминами С и К. Овес: Способствует сжиганию жира благодаря клетчатке, белку, цинку, магнию, фосфору и тиамину. Овсянка – отличный выбор для тех, кто хочет похудеть. Тыква: Обеспечивает 200% суточной нормы витамина А, содержит белки, клетчатку, медь, железо, магний, витамины С, В, Е, К. Нут: Регулярное употребление бобовых помогает избежать проблем с ожирением. Нут богат растительными волокнами, клетчаткой и белоком, хорошо насыщает на долгое время, но не откладывается лишними килограммами. Грейпфрут: Лучше всего употреблять с утра, можно в виде сока. Содержит клетчатку и витамин С, которые взбодрят организм и насытят на длительное время.

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13. Брокколи : Имеет низкую калорийность, содержит белок и клетчатку, поэтому капусту можно есть без ограничений.

14. Спагетти-сквош : Богат витаминами А, В, С, Е, имеет низкую калорийность – только 78 калорий на 100 граммов продукта.

15. Пастернак: Содержит клетчатку, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, железо, витамины В, С, К, Е.

16. Маракуя: Этот экзотический фрукт содержит всего 18 калорий, поэтому его можно есть без ограничений.

17. Шпинат: Один пучок листьев шпината содержит всего 78 калорий, но содержит много витаминов и микроэлементов.

18. Кабачки: В одном кабачке содержится всего 4 калории, но он богат питательными веществами, белоком и клетчаткой.

19. Тыква-желудь: Содержит 172 калории, богатой витаминами В, С и бета-каротином.

Напомним, мы уже писали, как выбрать диету, которая поможет похудеть.

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