Если боитесь солнца: как сделать эффект загара с помощью макияжа

Кто из нас не мечтает о красивой загорелой коже, которая придаст лицу сияние и свежесть? Однако длительное пребывание под палящим солнцем может нанести вред здоровью, причинив преждевременное старение кожи, пигментацию и даже рак. Так как получить желаемый эффект загара, не подвергая кожу опасности? Об этом пишет vogue.

Секрет загорелой кожи от Кайи Гербер

Известная модель Кайи Гербер неоднократно демонстрировала безупречную загорелую кожу, привлекающую восторженные взгляды. И хотя многие считали, что это результат использования фотошопа, секрет ее сияющей кожи кроется в умелом использовании макияжа.

Как создать эффект загара с помощью макияжа?

Визажисты рекомендуют воспользоваться следующей техникой, которую называют boyfriend blush:

Выбор оттенков: Для создания естественного эффекта загара выбирайте бронзер и румяна теплых оттенков, максимально приближенных к естественному румянцу. Нанесение бронзера: Нанесите бронзер на те участки лица, которые обычно больше всего загорают: скулы, переносица, лоб. Добавление румянцев: Нанесите кремовые румяна или розовый оттенок на скулы, растушевывайте вверх и поперек носа. Это создаст эффект природного румянца, словно вы только что вернулись с прогулки на свежем воздухе.

Почему этот способ так эффективен?

Природный вид: Благодаря правильному нанесению макияжа, кожа выглядит свежей и отдохнувшей, будто вы только что вернулись из отпуска.

Благодаря правильному нанесению макияжа, кожа выглядит свежей и отдохнувшей, будто вы только что вернулись из отпуска. Безопасно: Этот метод позволяет получить желаемый эффект загара без риска для здоровья.

Этот метод позволяет получить желаемый эффект загара без риска для здоровья. Универсальность: Техника boyfriend blush подходит для любого типа кожи и формы лица.

Помните:

Защита от солнца: Даже если вы не планируете загорать, всегда используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.

Даже если вы не планируете загорать, всегда используйте солнцезащитный крем с высоким SPF. Уход за кожей: регулярно очищайте и увлажняйте кожу, чтобы сохранить ее здоровье и молодость.

регулярно очищайте и увлажняйте кожу, чтобы сохранить ее здоровье и молодость. Правильное питание, достаточный сон и физическая активность также способствуют красивому виду кожи.

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