Если надоели мелодрамы: лучшие фильмы о стихийных бедствиях

Устали от скучных мелодрам? Хотите испытать острые эмоции и погрузиться в мир, где стихия бросает вызов человечеству? Тогдаэта подборка для вас.

Приготовьте попкорн и настройтесь на жуткие, но невероятно интересные вечера. Эти два фильма о крушениях вам точно понравятся. Подборку подготовили на сайте kino.24tv.ua.

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1. "Землетрясение" (2010, Китай)

Этот фильм рассказывает об ужасной трагедии - Таншанском землетрясении 1976 года, которое унесло жизни более 200 000 человек.

Вас ждет:

История о сложном выборе матери, которая должна спасти только один из двух своих детей.

32 года страданий и эмоций, раскрывающих истинную цену человеческой жизни.

Визуальные эффекты, которые заставят вас ощутить всю силу стихии.

2. "Глубоководный горизонт" (2016, США, Гонконг, Китай)

Этот увлекательный триллер основан на реальных событиях – взрыве нефтяной платформы Deepwater Horizon 2010 года.

Вы увидите:

Последствия ужасающей катастрофы, ставшей второй по масштабам экологической трагедией в истории США.

Звездный актерский состав, придающий эмоциональности и реалистичности истории.

Напряженный сюжет, который будет держать вас в напряжении до конца.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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