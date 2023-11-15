Если надоели оливье и винегрет: Как приготовить вкусный салат на праздничный стол

Как сделать салат из продуктов на оливье и винегрет

Необычные сочетания вкусов могут приятно удивить, особенно когда речь идет о салатах. Хотя существует множество рецептов для классических салатов, таких как оливье или винегрет, пора испытать что-то новое всегда важно.

Редакция "Фокус" предлагает уникальный рецепт овощного салата с селедкой, который обещает впечатление даже для настоящих гурманов. Этот оригинальный салат со свежими овощами и селедкой, приправленный мексиканскими нотками, обещает стать настоящим украшением вашего стола.

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

По желанию можно экспериментировать и добавлять другие ингредиенты, такие как консервированный тунец или запеченная курица для создания уникального вкусового опыта.

Ингредиенты:

200 г филе сельди;

150 г консервированной красной фасоли;

150 г консервированной кукурузы;

1 среднего размера морковь;

1 красный перец;

1 красная луковица;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. сушеного орегано;

0,5 ч. л. молотого тмина;

0,5 ч. л. копченой паприки.

Способ приготовления:

Натрите морковь на большой терке и обжарьте ее на оливковом масле до мягкости, добавив нарезанный кубиками красный перец. Нарежьте филе сельди длинными кусочками и разместите в глубокой миске. Промойте консервированную фасоль и кукурузу под проточной водой, добавьте к сельди. Очистите и мелко нарежьте лук, добавьте к другим ингредиентам. Добавьте в салат обжаренную морковь и перец, орегано, тмин, копченую паприку, полейте оливковым маслом, по желанию добавьте нарезанный чеснок и тщательно перемешайте.

Советуем также обратить внимание на рецепты сытных салатов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!