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Если надоели оливье и винегрет: Как приготовить вкусный салат на праздничный стол

Игорь Романько

Как сделать салат из продуктов на оливье и винегрет

Необычные сочетания вкусов могут приятно удивить, особенно когда речь идет о салатах. Хотя существует множество рецептов для классических салатов, таких как оливье или винегрет, пора испытать что-то новое всегда важно.

Редакция "Фокус" предлагает уникальный рецепт овощного салата с селедкой, который обещает впечатление даже для настоящих гурманов. Этот оригинальный салат со свежими овощами и селедкой, приправленный мексиканскими нотками, обещает стать настоящим украшением вашего стола.

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По желанию можно экспериментировать и добавлять другие ингредиенты, такие как консервированный тунец или запеченная курица для создания уникального вкусового опыта.

Ингредиенты:

  • 200 г филе сельди;
  • 150 г консервированной красной фасоли;
  • 150 г консервированной кукурузы;
  • 1 среднего размера морковь;
  • 1 красный перец;
  • 1 красная луковица;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. сушеного орегано;
  • 0,5 ч. л. молотого тмина;
  • 0,5 ч. л. копченой паприки.

Способ приготовления:

  1. Натрите морковь на большой терке и обжарьте ее на оливковом масле до мягкости, добавив нарезанный кубиками красный перец.
  2. Нарежьте филе сельди длинными кусочками и разместите в глубокой миске.
  3. Промойте консервированную фасоль и кукурузу под проточной водой, добавьте к сельди.
  4. Очистите и мелко нарежьте лук, добавьте к другим ингредиентам.
  5. Добавьте в салат обжаренную морковь и перец, орегано, тмин, копченую паприку, полейте оливковым маслом, по желанию добавьте нарезанный чеснок и тщательно перемешайте.

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