Если надоели сырники: как приготовить творожную запеканку с изюмом

Любите сырники? А как вам творожная запеканка? Это же настоящая вкусняшка! Ее можно есть как на завтрак, так и десерт. А готовить ее совсем не сложно. Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкуснейшей, пышной и ароматной творожной запеканки.

Рецепт нашли в Instagram. Запеканка получается очень пышной, ароматной и вкусной. Ее можно есть как горячей, так и холодной. Попытайтесь приготовить эту запеканку, и вы не пожалеете. Кстати, вы можете добавить в сырную массу другие ингредиенты, например, курагу, цукаты, орехи или сухофрукты.

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Ингредиенты:

700 г творога 5%

4 яйца

200 г сахара

50 г кукурузного крахмала

щепотка соли

10 г ванильного сахара

150-200 г изюма

Приготовление:

В творог добавьте яйца, сахар, крахмал, ванильный сахар и перебейте блендером. Добавьте изюм, перемешайте. Смажьте форму маслом, вылейте творожную массу. Выпекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-45 минут.

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