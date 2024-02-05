Если напал вечерний голод: три продукта, которые можно есть перед сном не боясь фигуры
Всем известно, что борьба с лишним весом может оказаться сложной. Соблюдая диету и режим дня, вечернее влечение к перекусу может показаться непреодолимым. Однако есть несколько продуктов, которые не только не повредят вашей фигуре, но и могут помочь похудеть, если есть их перед сном. Об этом пишет Радиотрек.
Арахисовое масло:
- Несмотря на высокую калорийность, арахисовое масло может стать сытным вечерним перекусом, если употреблять его в небольших количествах.
- Белок, содержащийся в арахисовом масле, обеспечивает мышцы питательными веществами в течение ночи, предотвращая их разрушение.
- Арахисовое масло также способствует термогенезу, ускоряющему сжигание жира.
- Не рекомендуется употреблять более 10 г арахисового масла за один раз.
Темный шоколад:
- Небольшой кусочек темного шоколада перед сном может иметь двойную пользу.
- Сначала он немного повышает уровень сахара в крови, что может привести к быстрой усталости и уменьшению тяги к пище.
- Магний, содержащийся в шоколаде, способствует глубокому и расслабляющему сну.
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Миндаль:
- Миндаль, богатый магнием и триптофаном, является прекрасным снотворным.
- Триптофан превращается в организме в серотонин, гормон, отвечающий за хороший сон.
- Миндаль также способствует выработке мелатонина, гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования.
- Миндаль – это сытное лакомство, которое не повредит вашей фигуре.
Помните, что употребление этих продуктов не гарантирует похудение без других мер, таких как здоровое питание и регулярные физические упражнения. Тем не менее, они могут стать полезными дополнениями к вашему режиму питания и помочь вам достичь желаемых результатов.
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