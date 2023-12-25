Если обычные порошки не справляются: Как вывести запах из старой, подержанной одежды

На секонд-хендах можно найти качественные и недорогие вещи, но часто они имеют неприятный запах. Этот запах может быть вызван разными факторами, в частности формальдегидом, который используют для дезинфекции одежды.

Чтобы избавиться от запаха секонд-хенда, можно воспользоваться одним из следующих способов, о которых рассказали на сайте prostoway.com.

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Сода и уксус

Этот способ является наиболее распространенным и эффективным. Для его реализации следует растворить 100 мл уксуса и 50 г соды в 10 л горячей воды. Вещи нужно замочить в этом растворе на 8 часов, а затем постирать обычным способом.

Нашатырный спирт

Чтобы избавиться от запаха с помощью нашатырного спирта, нужно смешать 10 мл нашатырного спирта 5% из 5 л горячей воды. Вещи нужно замочить в этом растворе на 1 час, а затем постирать в стиральной машине.

Ароматизаторы

Если запах секонд-хенда не очень силен, можно попытаться замаскировать его с помощью ароматизаторов. Для этого можно использовать эфирные масла, кофейные зерна или лавровый лист. Вещи нужно просто поместить в герметичный контейнер вместе с ароматизатором на несколько дней.

Важные советы

Чтобы избавиться от запаха секонд-хенда, важно следовать следующим советам:

Вещи нужно постирать как можно скорее после покупки.

Не стоит замачивать вещи из разных материалов в одном растворе.

После замачивания вещи нужно хорошо прополоскать в чистой воде.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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