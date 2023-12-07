Если плоская подошва: что делать с обувью, чтобы она не скользила зимой
Осень и зима часто приносят не только уют, но и проблему гололеда, особенно для обладателей обуви на плоской подошве.
Наиболее надежным вариантом остается приобретение специальных накладок на ботинки, которые можно легко прикрепить к подошве в любой момент. И хотя вставлять саморезы в подошву – не самая лучшая идея, существуют более хитрые способы решения этой проблемы без значительных затрат, пишет pixelinform.
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Лейкопластырь
Отрежьте два широких куска лейкопластыря и наклейте на подошву – один на пятке, второй впереди. Этот способ действует эффективно, но может быть полезен только в один-два раза, например, если вам нужно быстро добраться до обувного магазина.
Наждачная бумага и клей
Купите клей и несколько листов наждачной бумаги. Высушите ботинки, обработайте подошву клеем и наклейте на нее наждачку. Чем грубее зерно бумаги, тем эффективнее.
Клей и песочная обработка
Высушите ботинки и подошву, обработайте клеем и щедро посыпьте песком. Используйте обувь только после полного высыхания клея (не менее 12 часов).
Сырой картофелем или канифолью
Отделайте сухую подошву сырым картофелем или канифолью перед выходом на улицу, и вы сможете передвигаться по льду так же уверенно, как и по сухому асфальту.
Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Поэтому UAportal рассказал о действенных, а главное бюджетных способах утепления.
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