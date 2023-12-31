Если поливать орхидеи так, то они быстро погибнут: Распространенная ошибка

С наступлением зимних морозов орхидеи могут чувствовать себя плохо. Понимание критических потребностей растений является ключевым для их выживания в холодные месяцы.

Зимой распространенной ошибкой, которая приводит к гибели орхидей, является неправильный полив. Он вызывает гниение корней, сообщает Express.co.uk.

Наиболее очевидной причиной является избыточный полив. Следует также обратить внимание на то, где на растении собирается вода, поскольку даже малейшие скопления жидкости между листьями могут создать основание для загнивания корней.

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Цветение орхидей плохо справляется с накоплением воды на них и иногда может страдать от грибковых заболеваний, если они слишком влажны.

Так же с мокрыми листьями ничего страшного, но вы должны убедиться, что вода не собирается между листьями и основным стеблем растения. Это может привести к гнили кроны или основного стебля.

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