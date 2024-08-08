Если помидоры не краснеют: простой трюк для ускорения их созревания

Обычно через 40-55 дней после того, как помидоры начинают цвести, они достигают стадии зрелости. Скорость созревания может варьироваться в зависимости от сорта томатов и погодных условий.

Дачники иногда сталкиваются с ситуацией, когда помидоры неожиданно перестают созревать. В таких случаях, возможно, придется собрать недозревшие плоды, чтобы они вызрели уже вне грядки или же воспользоваться специальными хитростями от опытных огородников. Об этом пишет ТСН.

Что делать, чтобы помидоры покраснели в открытом грунте

Методика прокалывания является отличным способом стимулирования созревания томатов, которые выращиваются на открытых грядках. Возьмите тоненькую деревянную палочку или зубочистку и аккуратно проколите кожицу томата в районе плодоножки 2-3 раза. Важно, чтобы проколы были выполнены вдоль плода и проходили через него полностью.

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Эта процедура активизирует созревание, и вы заметите, как томаты приобретают насыщенный красный цвет. Однако стоит помнить, что такие помидоры следует употреблять как можно быстрее, поскольку они не предназначены для длительного хранения.

Еще один метод, который способствует созреванию, – это надрезание стебля. С помощью чистого острого ножа сделайте надрез на стебле на расстоянии примерно 10 сантиметров от поверхности земли и зафиксируйте его зубочисткой. Это замедлит движение соков по стеблю, но сосредоточит энергию растения на созревании томатов.

Что делать, чтобы помидоры покраснели в теплице

В теплице можно ускорить созревание томатов без использования прокалывания. Вместо этого ограничьте доступ свежего воздуха, чтобы увеличить образование конденсата. Для этого держите теплицу закрытой в течение суток и открывайте ее только вечером для проветривания.

Также уменьшение полива и количества минеральных удобрений может способствовать более быстрому созреванию томатов, поскольку растения будут вынуждены использовать имеющиеся ресурсы более эффективно.

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