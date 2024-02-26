Если вам надоели сырники: как приготовить вкусный и сытный завтрак с творогом и яблоками
Как сделать сырные палочки с яблоками
Этот рецепт для тех, кто любит творожные блюда, но ищет новые интересные варианты. Сырные палочки готовятся так же быстро, как сырники, но имеют новую форму, мягкую текстуру и невероятный аромат.
Вкусные, мягкие творожные палочки с яблоками – это отличный вариант для семейного завтрака, который готовится всего за 10 минут. Рецептом поделились на сайте "Хозяйка".
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Ингредиенты:
- Сыр 5% – 330 г
- Сметана – 2 ст. л. (с горкой)
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Ванилин – щепотка
- Яблоко – 1 шт. (среднее)
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Мука – 250-300 г
- Изюм - 50 г
- Масло - для жарки
Приготовление:
- В сыр добавьте сахар, соль, яйцо, сметану и взбейте блендером до однородной массы.
- Если вас не смущают крупинки творога, массу можно просто перемешать ложкой.
- Добавьте ванилин, разрыхлитель, яблоко, натрите на крупной терке, изюм без косточек и снова перемешайте до однородности.
- Добавляйте муку постепенно, замешивая мягкое тесто. Количество муки может немного отличаться в зависимости от сочности яблока и жирности творога.
- Присыпьте стол мукой, выложите тесто и разделите на 3 равные части.
- Каждую часть раскатайте в прямоугольник толщиной 1 см и нарежьте пиццерезкой или ножом на полоски шириной 2-2,5 см.
- Разогрейте масло на сковороде, выложите палочки и жарьте на умеренном огне по бокам до золотистого цвета.
- По желанию посыпьте готовые палочки сахарной пудрой, полейте сгущенкой или подавайте с вареньем или медом.
Совет:
- К начинке можно добавить тертый творог, зелень, орехи или другие сухофрукты.
- Вместо яблока можно использовать грушу, персик или другие фрукты.
- Сырные палочки можно также запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.
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